Credito: Abi, banche operanti in Italia puntano su sicurezza e innovazione

- Le banche operanti in Italia accelerano su sicurezza e innovazione, con strategie e programmi di investimento ancora più a misura del cliente. Lo riferisce in una nota l'Associazione bancaria italiana (Abi). Dall'ultimo studio di Abi Lab sulla sicurezza emerge che la maggior parte delle realtà analizzate ha indicato per il 2020 un aumento degli investimenti per la protezione dei canali remoti utilizzati dalla clientela: i volumi di spesa previsti per la sicurezza It rispetto al totale del budget It passano dal 7 per cento riscontrato durante il 2019 al 12 per cento per il 2020. Il budget di sicurezza It si divide tra interventi per incrementare i livelli di sicurezza dei servizi (31 per cento), interventi per l'evoluzione del servizio offerto alla clientela, anche in ottica di business (30 per cento) e interventi per l'adeguamento alle normative di sicurezza (39 per cento). (segue) (Com)