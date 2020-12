Credito: Abi, banche operanti in Italia puntano su sicurezza e innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forte attenzione del mondo bancario per Internet e Mobile banking trova conferma anche nelle previsioni di spesa formulate per il 2020: l'87 per cento delle banche rispondenti ha segnalato un aumento o un forte aumento degli investimenti sul Mobile. Anche l'Internet Banking vede il 65 per cento delle banche aumentare lo sforzo economico. Le aree di maggiore attenzione sui canali digitali sono la cybersecurity, l'efficientamento dei sistemi e la specializzazione del personale. (segue) (Com)