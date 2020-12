Germania: Covid, domani riunione fra Merkel e governatori per decidere su nuove misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel discuterà domani con i leader degli Stati federati (Laender) di un inasprimento delle restrizioni di blocco a causa dell’aumento dei contagi da Covid nel Paese. Secondo quanto riferiscono i media tedeschi, nei colloqui di domani si discuterà in particolare dell’eventualità di chiudere i negozi prima delle vacanze di Natale e la tempistica di tale mossa. La notizia giunge dopo che il ministro dell'Economia, Peter Altmaier, ha dichiarato al quotidiano “Rnd” che le unità di terapia intensiva ospedaliera stanno cominciando ad essere portate al limite e che per questo la Germania non può aspettare fino a dopo Natale per reagire. “Dobbiamo chiarire quali misure saranno prese, altrimenti la pandemia andrà completamente fuori controllo”, ha detto. La Germania, fra i Paesi ad aver meglio controllato la pandemia durante la prima ondata della scorsa primavera, registra da settimane un’impennata di contagi, ricoveri e decessi che ha fatto allarmare le autorità: secondo le stime del Robert Koch Institute (Rki), i casi di giornalieri contagio sono stati pari a 28.438 nelle ultime 24 ore e i decessi 496.(Geb)