Iran: eseguita condanna a morte oppositore Zam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha giustiziato oggi Ruhollah Zam, un personaggio dell'opposizione che aveva vissuto in esilio in Francia ed era implicato in proteste antigovernative. Lo ha reso noto la televisione di stato di Teheran. L'emittente ha detto che il "controrivoluzionario" Zam è stato impiccato in mattinata dopo che la corte suprema ha confermato la sua condanna a causa della "gravità dei crimini" commessi contro la repubblica islamica. La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha annunciato l'arresto di Zam nell'ottobre dello scorso anno, sostenendo che era "diretto dai servizi segreti francesi". La televisione di Stato iraniana ha detto che era "sotto la protezione dei servizi di intelligence di diversi paesi". L'agenzia di stampa ufficiale "Irna" ha dichiarato che è stato condannato anche per spionaggio per la Francia e un paese non specificato nella regione, collaborando con il "governo ostile degli Stati Uniti", agendo contro "la sicurezza del paese", insultando la "santità dell'Islam" e istigando alla violenza durante le proteste del 2017. Almeno 25 persone sono state uccise durante i disordini nel dicembre 2017 e nel gennaio 2018 provocati dalle difficoltà economiche in Iran.(Res)