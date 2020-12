Recovery: Licheri (M5s), non lo voteremo se non ci sarà proroga superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la proroga per il superbonus non sarà nel Recovery plan "per noi votarlo diverrà estremamente complicato, perché è una misura straordinaria di accompagnamento del Paese verso la transizione ecostenibile di cui il nostro Paese non può fare a meno. Una soluzione dunque va necessariamente trovata e sono certo che così avverrà". Lo ha dichiarato il capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato, Ettore Licheri, intervenendo a "Coffee Break" su La7. (Rin)