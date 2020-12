Decreto Ristori: Bernini (FI), ok a emendamenti centrodestra su trasporti privati, Regioni e bollette ma non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, "non bastano piccole aperture, qualche concessione fatta alle opposizioni, tra l’altro strappata non senza fatica, per poter finalmente parlare di collaborazione. Il bilancio finale dei lavori delle commissioni riunite sui decreti Ristori ci lascia insoddisfatti - afferma in una nota -. Il centrodestra ha dato un’ulteriore importante prova di compattezza concentrando l’azione su tre principali emendamenti relativi ai fondi alle Regioni più colpite dal Covid, la riduzione degli oneri delle bollette elettriche a uso non domestico e il sostegno al trasporto locale. Ma si tratta purtroppo di appena 380 milioni su un totale di 18 miliardi stanziati, e ai quali noi abbiamo contribuito votando gli scostamenti di bilancio, che francamente ci lasciano l’amaro in bocca. Avremmo voluto fare molto di più per le partite Iva, per gli autonomi, per i tanti piccoli e grandi ‘dimenticati’ da questo governo perché esclusi dalla classificazione dei codici Ateco. Forza Italia non si ferma. Noi saremo la voce di tutti questi invisibili e di tutti coloro che hanno subito perdite enormi perché costretti a non lavorare. Non ristori ma veri indennizzi e stop alle tasse. Su questo - conclude Bernini - come Forza Italia e come centrodestra proseguiremo la nostra battaglia politica in Parlamento".(Com)