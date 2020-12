Brexit: Johnson, “molto probabile” nostra uscita da Ue senza accordo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “molto probabile” che il Regno Unito completerà la sua uscita dall'Unione europea senza un accordo commerciale. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Boris Johnson. “Sembra molto, molto probabile che dovremo trovare una soluzione che penso sarà meravigliosa per il Regno Unito. Saremo in grado di fare esattamente quello che vogliamo dal 1 gennaio. Ovviamente sarà diverso da quello che ci eravamo proposti di ottenere”, ha detto Johnson ai giornalisti. “Se c'è una grande offerta, un grande cambiamento in quello che (l’Ue) ha proposto finora, allora potremmo ancora raggiungere un accordo”, ha aggiunto il premier britannico al termine di un incontro con il cancelliere britannico del ducato di Lancaster, Michael Gove, per discutere degli ultimi sviluppi del dossier Brexit. Johnson e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno concesso ai negoziatori fino a domenica sera per sbloccare l’accordo commerciale post-Brexit e scongiurare un “no deal” che diventerebbe effettivo a partire dal 1 gennaio. (Rel)