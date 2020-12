Irini. L'ammiraglio Agostini: "Pronti a monitorare il cessate il fuoco in Libia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Operazione EuNavFor - Med "Irini" è "pronta a monitorare il cessate il fuoco in Libia se necessario". Lo ha detto l'ammiraglio Fabio Agostini, operation commander della missione dell'Unione Europea, al giornale egiziano "al Shorouk". Nella sua prima intervista ad un media arabo, ripresa anche dall'emittente televisiva "al Arabiya", l'ammiraglio ha spiegato che l'operazione Irini per monitorare l'embargo Onu sulle armi imposto alla Libia è "uno strumento importante per creare le condizioni diplomatiche per arrivare a una soluzione permanente alla crisi libica", esprimendo la disponibilità a svolgere un ruolo nel monitoraggio degli accordi di cessate il fuoco attuale in Libia, se richiesto dalle autorità libiche o dalle Nazioni Unite, previa l'approvazione degli Stati membri dell'Unione Europea. Nell'intervista l'ammiraglio Agostini ha spiegato che Irini ha finora esaminato circa 1.400 navi e 130 voli, oltre a monitorare 16 porti e stazioni petrolifere, oltre a 25 aeroporti. "Abbiamo effettuato 61 visite consensuali a bordo di navi mercantili e recentemente abbiamo ispezionato sei navi mercantili, una delle quali è stata dirottata verso un porto greco per impedire la consegna di carburante agli aerei militari", ha detto il comandante dell'operazione che ha sede a Roma.Agostini ha spiegato che dall'inizio dell'operazione Irini ha presentato alle Nazioni Unite 17 rapporti speciali con prove di commercio illegale di armi, sottolineando che, sebbene l'operazione abbia iniziato i suoi compiti con l'inizio dell'epidemia da coronavirus, ha già dato risultati evidenti e si è rivelata equilibrata e imparziale. In merito agli strumenti a disposizione dell'operazione per svolgere i propri compiti, Agostini ha dichiarato: "Attualmente si affida a tre navi ad essa dedicate in via continuativa: la fregata tedesca Hamburg, il pattugliatore italiano Cigala Fulgosi e la fregata greca Adrias", spiegando che gli aerei per l'operazione dalla Polonia e dal Lussemburgo sono affiancati da un drone italiano. Ci sono anche due aerei dalla Francia e dalla Grecia, disponibili in modo meno stabile. Rispetto al contributo dato alla soluzione della crisi libica, Agostini ha definito Irini la più importante operazione militare per la politica di sicurezza e difesa congiunta dell'Unione Europea al mondo. L'operazione sta cooperando con la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia e il Gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla Libia: "Ci auguriamo che presto saremo in grado di cooperare con il governo libico di intesa nazionale per riprendere l'addestramento anche della Marina e della Guardia costiera libica come è successo con l'operazione Sophia", ha concluso. (Res)