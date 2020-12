Milano: da domani i racconti di Natale dell'Arcivescovo interpretati da 7 personaggi famosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto della pandemia, fonte di tanti interrogativi e angosce anche per i più piccoli, l'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha scelto di dedicare al tema delle paure la sua consueta lettera di Natale a bambini e ragazzi. Una lettera che quest'anno ha preso la forma di una raccolta di brevi racconti: "Quella notte, per vincere le sette paure" (edito da Centro Ambrosiano). Grazie alla disponibilità e alla collaborazione di alcuni attori, attrici e personaggi del mondo dello spettacolo, le storie dei ragazzi di Betlemme, invitati ad affrontare le proprie paure con la grazia della preghiera, hanno preso volti e voci noti al grande pubblico. Si tratta di un progetto comunicativo che ha coinvolto Luca Argentero, Simona Atzori, Cristiana Capotondi, Paola Pitagora, Giacomo Poretti, Giovanni Scifoni e Davide Van De Sfroos. Da domenica 13 dicembre a sabato 19, dopo il breve, quotidiano momento di preghiera proposto dall'Arcivescovo ("Il Kaire delle 20.32"), le storie interpretate dai sette artisti saranno visibili su ChiesaTV (195 del digitale terrestre) e ascoltabili su Radio Marconi e Radio Mater. Saranno inoltre pubblicate sul portale Chiesadimilano.it e sui canali social della Diocesi. "Alcune tra le cose che succedono sgomitano per farsi avanti per diventare notizie - scrive l'Arcivescovo nell'introduzione del libro -: sono le cose strane, i fatti dolorosi, gli eventi disastrosi. Le disgrazie non stanno tranquille: si agitano, gridano, vogliono richiamare l'attenzione. Pertanto, se un bambino sente le notizie del giorno e ascolta i discorsi degli adulti ha buone ragioni per avere paura: parlano solo di quello che spaventa. Ma io vi voglio raccontare la storia dei ragazzi di Betlemme e delle loro sette paure. I ragazzi di Betlemme hanno ricevuto una grazia, quella notte, la notte di Natale: incontrando Gesù bambino hanno vinto le loro sette paure". (Com)