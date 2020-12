Piazza Fontana: Fico, fase oscura di storia recente, vicenda ingiustamente impunita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'esplosione della bomba a piazza Fontana a Milano il 12 dicembre 1969 "iniziò una delle fasi più dolorose e oscure della nostra storia recente. A venire duramente colpita quel giorno fu la democrazia stessa del nostro Paese, che seppe resistere alla follia terrorista, con un coraggio ed una dignità che avrebbero certamente meritato un rigoroso esercizio di verità che, purtroppo, non c’è stato". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, che ricorda come la ricostruzione giudiziaria sia stata "ostacolata pesantemente da ritardi, reticenze, ambiguità, deviazioni sia sul piano politico che dei servizi segreti. Sono stati faticosamente delineati solo i contorni di una vicenda rimasta ingiustamente impunita. Gettare ombra su questa, come su altre stragi compiute in quella fase storica, ha rappresentato un oltraggio per le vittime, per i loro familiari, ma anche per chi crede nella capacità dello Stato di diritto di garantire ai propri cittadini trasparenza, verità e giustizia", rileva la terza carica dello Stato.(Rin)