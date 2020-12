Svizzera-Bielorussia: autorità di Berna congelano attività del presidente Lukashenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svizzera ha congelato le attività finanziarie del presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, a seguito delle violenze scoppiate in seguito alle contestate elezioni presidenziali dell’agosto scorso. Lo ha reso noto il governo di Bena in un comunicato, secondo cui Lukashenko e il figlio Viktor sono tra le 15 persone a cui è stato vietato entrare o viaggiare attraverso il territorio della Confederazione svizzera. “La Svizzera è profondamente preoccupata per le tensioni in atto e chiede il dialogo tra il governo bielorusso e la società civile”, afferma il governo nella nota, in cui si chiede il rilascio delle persone che sono state detenute arbitrariamente e l’apertura di un'indagine sulle accuse di tortura e maltrattamenti da parte delle forze di sicurezza di Minsk. (Geb)