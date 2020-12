Covid: Coldiretti, 4 milioni senza pranzo a Natale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non a caso - spiega Coldiretti - secondo l’ultima indagine di Eurobarometro nel quadro della pandemia di coronavirus quasi un italiano su quattro (39 per cento) afferma che la propria condizione finanziaria è negativa contro il 28 per cento della media europea, mentre il 37 per cento definisce cattiva la sua situazione lavorativa (rispetto al 24 per cento della Ue). Le situazioni di difficoltà sono diffuse lungo tutta la Penisola ma le maggiori criticità si registrano nel Mezzogiorno con il 20 per cento degli indigenti che si trova in Campania, il 14 per cento in Calabria e l’11 per cento in Sicilia ma condizioni diffuse di bisogno alimentare si rilevano anche nel Lazio (10 per cento) e nella Lombardia (9 per cento) dove più duramente ha colpito l’emergenza sanitaria, stando agli ultimi dati Fead. (segue) (Com)