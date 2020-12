Covid: Coldiretti, 4 milioni senza pranzo a Natale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è una larga parte della popolazione italiana che in questo momento vive grandi sofferenze a causa della crisi economica e sociale provocata dall’emergenza e dalla conseguente perdita di opportunità di lavoro" ha ricordato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel sottolineare che "è necessario subito accelerare gli acquisti di cibi e bevande made in Italy di qualità previsti dalle misure per l’emergenza Covid fortemente sostenute dalla Coldiretti per soddisfare le richieste di aiuto dei nuovi poveri". (Com)