Algeria: primo anniversario della presidenza Tebboune

- Cade oggi in Algeria il primo anniversario della presidenza di Abdelmadjid Tebboune. Nel 2019 è salito infatti al potere dopo che un movimento popolare (Hirak) ha scosso il vecchio governo e un'elezione con pochi partecipanti lo ha scelto alla guida del paese. Eppure da più di un mese Tebboune si trova in Germania per cure mediche dopo il suo contagio da coronavirus, e siamo a 56 giorni dalla sua ultima apparizione in pubblico. Il primo anno di presidenza Tebboune ha segnato l'adesione dell'Algeria all'area di libero scambio africana, un passo che costituisce un importante contributo per il Paese, in quanto può dare un forte impulso al commercio estero dell'Algeria. Durante il suo primo anno, il presidente Tebboune ha voluto stabilire un nuovo modello di comunicazione ufficiale organizzando incontri periodici con rappresentanti dei media. Eppure siamo a circa 6 settimane da quando il presidente è stato contagiato dal virus, senza nessuna foto o un video che lo mostra durante questo periodo di convalescenza. La presidenza algerina ha annunciato che il 28 ottobre il presidente si è recato in Germania, per “effettuare visite mediche approfondite”, dopo il suo ricovero in un ospedale militare della capitale. Successivamente, la presidenza ha annunciato che Tebboune era stato contagiato dal coronavirus e che era in cura in Germania, affermando che stava rispondendo al trattamento e che le sue condizioni stavano gradualmente migliorando. Alla fine dello scorso novembre, la presidenza algerina ha annunciato che il presidente Tebboune aveva lasciato un ospedale tedesco dove era in cura e che sarebbe tornato nel Paese nei prossimi giorni. Il 1 ° dicembre la presidenza ha dichiarato che era nella fase della ripresa e che sarebbe tornato in Algeria, ma è poi rimasto in Germania e tutto questo sta ponendo dubbi e facendo circolare voci sul suo reale stato di salute. (Ala)