Usa: presidente Repubblicani Texas su Corte suprema, uniamo gli Stati rispettosi della Costituzione

- Gli Stati "rispettosi della legge dovrebbero unirsi e formare una unione di Stati che rispetterà la Costituzione". Lo ha detto il presidente dei Repubblicani del Texas (Usa), Allen West, commentando la decisione con cui la Corte Suprema ha respinto il ricorso che avrebbe potuto ribaltare l'esito delle presidenziali di novembre. La decisione, per West, "stabilisce un precedente" secondo cui gli Stati possono violare la costituzione degli Stati Uniti e non esserne responsabili". Il ricorso, presentato dal Texas e accompagnato da altri 17 stati a guida repubblicana, contesta l’integrità del processo elettorale nei quattro Stati chiave che hanno consegnato al democratico Joe Biden la vittoria alle elezioni presidenziali. Per i ricorrenti le modifiche normative apportate da Pennsylvania, Georgia, Michigan e Wisconsin a ridosso delle elezioni avrebbero aumentato significativamente il rischio di fronte, espandendo il ricorso al voto postale ed allentando i criteri necessari a vigilare sulla regolarità di quella tipologia di voti: una condotta che avrebbe introdotto “una vulnerabilità non necessaria alla frode, e minato la fiducia pubblica nelle elezioni”. I giudici della Corte, come ipotizzato da diversi analisti alla vigilia, hanno però tolto valore giuridico alla possibilità che uno stato potesse interferire sulle decisioni di un altro. "Il Texas non ha dimostrato un interesse, riconoscibile dal punto di vista giudiziario, per il modo in cui un altro Stato conduce le sue elezioni", ha scritto la corte nella sua ordinanza non firmata. (Nys)