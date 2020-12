Rai: Pluralismo e libertà, a Unomattina sia rispettato il contratto giornalistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ricevuto una lunga lettera firmata da 15 (su 17) giornalisti di Unomattina che hanno denunciato delle gravissime violazioni al contratto giornalistico messe in atto dalla ‘catena di comando’ della storica trasmissione Rai". È quanto scrive in una nota la componente Pluralismo e Libertà all'interno della Rai. “I colleghi di Unomattina - prosegue la nota - ai quali l'azienda ha riconosciuto il contratto giornalistico nei mesi scorsi, lamentano il cambio di mansione, lo svilimento della professionalità e la mancanza di autonomia nella realizzazione dei servizi giornalistici che sarebbero sotto il controllo di personale esterno alla Rai e in alcuni casi addirittura non giornalistico”. “Tutto ciò è inaudito e ci attiveremo in tutte le sedi - precisa la nota - affinché le direzioni interessate riportino le posizioni delle giornaliste e dei giornalisti nel perimetro del contratto nazionale, dei codici deontologici e delle normative che regolano l'esercizio della professione". (Ren)