Giustizia: ministero, verso digitalizzazione processo strage Ustica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultima riunione del Comitato tecnico istituito dal protocollo d'intesa per l'individuazione di progetti di digitalizzazione dei processi di valore storico (a cui partecipano il ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, il ministero della Giustizia, il Consiglio superiore della magistratura, la Cassa delle ammende e l’Archivio Flamigni) è stato dato il via libera alla digitalizzazione di alcuni nuclei documentali di notevole rilevanza per la storia del Paese custoditi nell’archivio della Corte d’assise di Roma. I progetti approvati riguardano - riferisce una nota del ministero della Giustizia - i procedimenti a Ordine nuovo, Avanguardia nazionale e Nar; il procedimento a Licio Gelli; il fascicolo delle indagini e del dibattimento per la strage di Ustica. (segue) (Com)