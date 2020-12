Giustizia: ministero, verso digitalizzazione processo strage Ustica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti saranno finanziati da Cassa delle Ammende e dalla direzione generale per gli Archivi del Mibact, con il contributo del Consiglio superiore della magistratura e dell''Associazione 2 agosto 1980', e realizzati grazie all’impegno profuso dai partecipanti al tavolo istituito presso il ministero della Giustizia. Le attività di digitalizzazione programmate vedranno, attraverso la collaborazione del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, la partecipazione attiva di alcuni detenuti del carcere di Rebibbia, che saranno coinvolti in un percorso formativo e tecnico proiettato al loro reinserimento sociale. I risultati saranno disponibili sul portale della Rete degli archivi per non dimenticare www.memoria.san.beniculturali.it. (segue) (Com)