Giustizia: ministero, verso digitalizzazione processo strage Ustica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla riunione hanno partecipato, fra gli altri, Paolo Bolognesi (presidente dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980) e Daria Bonfietti (presidente dell'Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica). Altri importanti progetti nati nell’ambito dell’attività del protocollo d’intesa erano già stati avviati nei mesi scorsi: a Firenze l’Archivio di Stato, il Tribunale e la Procura, insieme alla regione Toscana, hanno iniziato il lavoro sulla documentazione della strage di via dei Georgofili (circa 628mila carte conservate in 900 faldoni); a Milano, grazie alla collaborazione tra l'Archivio di Stato, il Tribunale e il Dap, è stato allestito presso il carcere di Monza un laboratorio in cui i detenuti selezionati lavoreranno alla digitalizzazione delle sentenze dal 1947 al 2000 (Corte D’Assise). (segue) (Com)