Cultura: al via il master Progea di Fondazione Fiera Milano in collaborazione con il Salone del mobile

- Si è aperta con il saluto di Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano, l’edizione 2020/2021 del Master Progea in progettazione e organizzazione di fiere, eventi e punti vendita. Le lezioni di Progea 20/21 hanno preso il via in modalità “distance learning”, ma non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno gli studenti torneranno in aula, sempre nel pieno rispetto di tutti i protocolli imposti dal particolare momento. "Il sistema Fiera Milano guarda con fiducia e speranza ai giovani che in un momento tanto complicato intraprendono un cammino didattico che li porterà ad operare nel nostro settore. – ha dichiarato Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano – Questo rappresenta uno stimolo ulteriore a lavorare perché nel giro di pochi mesi la nostra attività possa definitivamente ripartire. I giovani rappresentano il futuro, che certamente sarà differente sia da come l’abbiamo vissuto, sia per come è stato organizzato il lavoro fino a qualche mese fa. Le attività legate alla filiera fieristico-congressuale certamente saranno altrettanto affascinanti e ancor più ricche di innovazione. Un’innovazione che la nuova generazione di professionisti saprà certamente sfruttare e ottimizzare al massimo, coniugandola al meglio con quella tradizione che da cento anni fa contribuisce a qualificare Fiera Milano un player mondiale nel panorama espositivo e congressuale”. A fare gli onori di casa anche Andrea Vaiani, Exhibitions Director Salone del Mobile.Milano, che si svolgerà dal 5 al 10 settembre 2021. Il project work di questa edizione di Progea sarà infatti sul Salone del Mobile.Milano, con un occhio di riguardo ad integrazione e sinergia della nuova piattaforma digitale con la manifestazione fieristica “È per me un grande piacere avere l’opportunità di portare la mia testimonianza a tanti giovani che hanno deciso di studiare per diventare Event manager, potendo condividere con essi la mia esperienza nell'organizzazione del Salone del Mobile.Milano. Analizzare insieme le fasi che portano alla realizzazione di un evento di rilevanza mondiale darà agli studenti l’opportunità di comprendere le potenzialità di una professione tra le più stimolanti e vivaci dell'intero panorama lavorativo. Ringrazio Fondazione Fiera Milano e il presidente Enrico Pazzali per avermi coinvolto in questo affascinante percorso.” Nell’aula virtuale i 14 studenti, (12 ragazze e 2 ragazzi) provenienti da varie parti d’Italia che da oggi fino a giugno. affronteranno oltre 500 ore di lezione, seguite da un tirocinio di sei mesi presso le aziende del settore fiere ed eventi, sempre nei limiti delle possibilità concesse dall’attuale situazione. Fondazione Fiera Milano e Salone del Mobile.Milano hanno scelto di dedicare questa edizione del Progea (La quattordicesima) a Manlio Armellini, che dal 1965 al 2009 è stata la figura principale del Salone del Mobile.Milano, portandolo da Fiera di settore a evento mondiale di riferimento del design, della creatività e innovazione, che ancora oggi è il tratto essenziale della Manifestazione. (Com)