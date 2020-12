Roma: ai domiciliari trasforma casa in punto vendita droga, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ristretto ai domiciliari per reati legati agli stupefacenti, un 29enne a Mentana ha trasformato la sua casa in un punto vendita di cocaina, avvalendosi dell’aiuto di un amico di 32 anni. A scoprirli i carabinieri di Monterotondo che si sono insospettiti per il via vai di persone nello stabile in cui vive il 29enne. I militari hanno quindi avviato un periodo di osservazione e al momento opportuno hanno fatto irruzione nell’abitazione, dopo aver colto in flagrante il 32enne nelle attività di spaccio. Nel perquisire l’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto 107 grammi di cocaina ancora da confezionare, svariato materiale per la preparazione dello stupefacente e la somma di oltre 6300 euro in contanti. La cocaina sequestrata avrebbe consentito ai due spacciatori di vendere altre 400 dosi, con un ricavo di somme ben superiori ai 12 mila euro. I due amici, entrambi albanesi, sono stati arrestati.(Rer)