Rifiuti: domani in Municipi pari di Roma torna "Il tuo quartiere non è una discarica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutte le postazioni, anche con il supporto della polizia locale di Roma Capitale, saranno adottate, in considerazione dell'emergenza Covid 19, le necessarie misure di sicurezza a tutela di utenti e lavoratori attraverso accessi scaglionati che consentiranno di regolare il flusso di veicoli e persone. Ama per questo invita i cittadini a recarsi sul posto entro le 12 e ricorda che il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati dovrà essere effettuato dai cittadini, muniti di mascherina, mantenendo le distanze minime di sicurezza. Tutti i materiali raccolti nel corso della mattinata verranno, come sempre, differenziati secondo la categoria merceologica e avviati alle rispettive filiere di recupero. (Com)