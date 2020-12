Russia-Regno Unito: ministro Esteri russo minaccia ritorsioni contro Londra, sanzioni “infondate”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia considera “infondate” le sanzioni imposte dalle autorità del Regno Unito contro individui russi per presunte violazioni dei diritti umani nella Repubblica cecena e si riserva il diritto di ritorsioni. Lo ha detto oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “Siamo rimasti perplessi dalla decisione annunciata dal governo britannico il 10 dicembre di imporre sanzioni nazionali contro tre cittadini russi e un'unità della Guardia nazionale russa a causa di presunte violazioni dei diritti umani nella Repubblica cecena”, ha detto Zakharova in una nota, sottolineando che Mosca considera “questa decisione infondata come una chiara dimostrazione della riluttanza delle autorità britanniche ad abbandonare le loro politiche conflittuali nei confronti della Russia. Indubbiamente, questa iniziativa politicamente di parte avrà un impatto negativo sulle relazioni interstatali russo-britanniche. Tenendo conto del principio di reciprocità, ci riserviamo il diritto di adottare adeguate misure di ritorsione”, ha aggiunto Zakharova. Le sanzioni imposte dal Regno Unito alla Russia riguardano tre alti funzionari ceceni e l'Unità di risposta rapida speciale di Terek. (Rum)