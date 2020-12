Tlc: pm Milano chiude indagine Vivendi-Mediaset, a rischio processo Bolloré e de Puyfontaine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) In particolare, l'inchiesta, nata da una denuncia di Mediaset del dicembre 2016, riguarda il tentativo di Vivendi di far salire la sua partecipazione azionaria nel Biscione, successiva al "mancato adempimento degli accordi siglati tra i due gruppi" e "concernenti l'acquisto" da parte del gruppo francese "del 3,5 per cento del capitale sociale di Mediaset" e "del 100 per cento del capitale sociale della pay-tv Mediaset Premium in cambio del 3,5 per cento del capitale sociale di Vivendi". Inoltre, nell'avviso di conclusione delle indagini, anticipato oggi dal Corriere della Sera, gli inquirenti contestano a Bolloré un'ulteriore "condotta manipolativa" posta dal finanziere da 7 miliardi di patrimonio sul titolo Premafin, "propedeutica al buon esito dell'acquisizione da parte di Groupama, di una partecipazione rilevante in Premafin finanziaria". (Rem)