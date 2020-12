Libia: Banca Centrale impegnata a risolvere problema tasso di cambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Libia ha confermato che sono in corso gli sforzi del suo consiglio di amministrazione per prendere la decisione in merito alla fissazione di un nuovo tasso di cambio per il dinaro libico, che sarà applicato per gli scopi governativi, commerciali e personali. Il Governatore della Banca centrale della Libia, Al-Sadiq Al-Kabir, ha invitato i membri del Consiglio di amministrazione della Banca centrale a partecipare alla prima riunione del Consiglio di amministrazione per l'anno 2020 giovedì prossimo mattina attraverso l'applicazione di "Zoom". Secondo quanto si legge in una circolare interna all'istituto di credito, la riunione del Consiglio di amministrazione sarà dedicata alla discussione della relazione del comitato tecnico misto incaricato di studiare le opzioni di aggiustamento del cambio e di prendere le decisioni necessarie al riguardo. Una fonte nella Banca centrale della Libia ha riferito che il Comitato tecnico congiunto aveva sviluppato una serie di proposte per scegliere il tasso di cambio e le aveva sottoposte al Consiglio di amministrazione per la discussione e l'approvazione ufficiale. È interessante notare che questo incontro della banca è il primo dalla scissione della Banca centrale della Libia di Bengasi avvenuta nel 2014. (Lit)