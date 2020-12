Lavoro: Figliomeni (Fd'I), Raggi non scarichi sue mancanze su dipendenti Roma Metropolitane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione della società Roma Metropolitane "è sempre più drammatica in quanto i dipendenti devono ancora percepire oltre il cinquanta per cento dello stipendio di novembre e purtroppo nei prossimi giorni non riceveranno nemmeno la tredicesima e le spettanze di dicembre" e quindi "l'azione dei vertici del Campidoglio, anche nel prossimo incontro che martedì dovrebbero tenere con i creditori pignoranti, non si può basare soltanto sulle chiacchiere bensì su fatti concreti". Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d'Italia che aggiunge: "Siamo particolarmente scettici, visti i tempi biblici e la gravissima approssimazione con cui vengono gestiti i contenziosi che aggravano economicamente i bilanci della partecipata comunale e della stessa Roma Capitale. Come abbiamo più volte denunciato in questi anni, Raggi e la sua banda di incapaci non tenti di scaricare su altri le gravissime responsabilità della giunta che, invece di attivarsi per consentire ai lavoratori di trascorrere un sereno Natale, pensa a 'livornizzare' Roma - sottolinea Figliomeni in riferimento alle recenti assunzioni nello staff provenienti da Livorno - e sfornare delibere con tantissime consulenze esterne attribuite a persone senza specifiche competenze". (Com)