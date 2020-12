Ambiente: ambasciatore a Berlino Mattiolo, presidenze G20 e G7 porteranno avanti agenda sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le rispettive presidenze del G20 e del G7, Italia e Regno Unito continueranno a collaborare nel 2021 per portare avanti l’agenda sul clima. Lo ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia in Germania, Luigi Matiolo, intervenendo oggi a un evento promosso dal ministero degli Esteri federale tedesco in collaborazione con le ambasciate a Berlino di Regno Unito, Francia, Unione europea e con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) in occasione del “Climate Ambition Summit” che si svolge oggi in videoconferenza. “Italia e Regno Unito vantano una lunga tradizione di collaborazione reciproca nei fori internazionali. Nel 2021, le nostre rispettive presidenze di G7 e G20 saranno di nuovo una a fianco all'altra nel portare avanti l'agenda sul clima, costruendo slancio da un vertice al successivo”, ha detto Mattiolo. (Geb)