Afghanistan: esercito Usa conferma raid aereo contro i talebani a Kandahar

- Le forze armate statunitensi in Afghanistan (USFOR-A) hanno condotto un attacco aereo contro i talebani, dopo che il gruppo armato ha attaccato un posto di blocco dell'esercito afghano nella provincia meridionale di Kandahar all'inizio di questa settimana. Lo ha riferito il portavoce USFOR-A, colonnello Sonny Leggett. L'attacco è avvenuto giovedì vicino a un checkpoint di sicurezza delle forze di sicurezza e difesa nazionale afgana (ANDSF) nel distretto Zhari di Kandahar, dando vita a scontri che hanno provocato la morte di dozzine di militanti talebani. Il gruppo islamico radicale ha definito l'attacco aereo statunitense come una violazione dello storico accordo bilaterale. "L'USFOR-A ha condotto un attacco contro combattenti talebani armati che attaccavano un checkpoint ANDSF nel distretto di Zhari Kandahar il 10 dicembre. Questo attacco in difesa dell'ANDSF è [in conformità con] l'accordo USA-talebani", ha detto Leggett su Twitter. L'ufficiale ha anche confutato l'affermazione dei talebani secondo cui l'attacco aereo avrebbe provocato vittime civili. Il 29 febbraio, Stati Uniti e talebani hanno raggiunto un accordo di pace nella capitale del Qatar, Doha, in base al quale il gruppo radicale si è impegnato a ridurre la violenza. Ciò ha aperto la strada ai colloqui intra-afgani, iniziati a Doha il 12 settembre. (Res)