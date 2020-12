Beni culturali: Raggi, arriveranno altri fondi per restauro Casale Cervelletta a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi fondi, oltre ai 120 mila euro già stanziati, saranno destinati al restauro del Casale della Cervelletta a Roma. Lo riferisce in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Nell’area est della città c’è un’enorme area verde che si estende fino al Grande raccordo anulare: è la riserva naturale Valle dell’Aniene - scrive Raggi -. All’interno di questo ricchissimo patrimonio ambientale c’è anche un gioiello storico e architettonico: è la splendida tenuta medievale del Casale della Cervelletta. La struttura è stata abbandonata per decenni, ma ora c’è un progetto per rilanciarla. Stiamo mettendo in sicurezza alcune alcune parti del Casale, a partire dalla torre, con un investimento di circa 120 mila euro. Proseguiremo poi con ulteriori fondi per un restauro più completo - sottolinea Raggi -. Ringrazio il coordinamento cittadino che ha lavorato con noi fin dal principio, la presidente della commissione cultura Eleonora Guadagno e l’assessora al verde Laura Fiorini. Insieme a loro stiamo ragionando per valorizzare il Casale, perché possa tornare un luogo vivo a disposizione del territorio. Anche il Fai, Fondo ambiente italiano – conclude Raggi - ha lanciato una petizione affinché diventi uno dei Luoghi del cuore”. (Rer)