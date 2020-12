Etiopia: Grandi (Unhcr), garantire accesso umanitario sicuro nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, si è detto "profondamente allarmato" per la sicurezza e il benessere dei rifugiati eritrei in Etiopia coinvolti nel conflitto nella regione del Tigrè. "Per oltre un mese, l'Unhcr e i partner umanitari non hanno avuto accesso ai quattro campi di rifugiati eritrei all'interno del Tigrè, una situazione che sta mettendo a rischio la sicurezza e la sopravvivenza dei rifugiati. Il governo etiope ha dichiarato che garantirà all'Onu e ai suoi partner l'accesso umanitario alla regione del Tigrè. L'accordo firmato è un primo passo, ma deve essere attuato in modo da garantire l'accesso sicuro e senza ostacoli agli operatori umanitari secondo i principi di neutralità e imparzialità. Tale accesso è urgentemente necessario per poter fornire l'assistenza disperatamente necessaria ai rifugiati e ad altre popolazioni vulnerabili", ha affermato Grandi in una dichiarazione. "Nell'ultimo mese abbiamo ricevuto un numero enorme di notizie inquietanti che riportano di rifugiati eritrei in Tigrè uccisi, rapiti e rimpatriati con la forza in Eritrea. Se fossero confermate, queste azioni costituirebbero una grave violazione del diritto internazionale", ha aggiunto. (segue) (Com)