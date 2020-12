Etiopia: Grandi (Unhcr), garantire accesso umanitario sicuro nel Tigrè (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Etiopia, prosegue la dichiarazione, "ha una lunga tradizione di accoglienza e di ospitalità nei confronti delle persone costrette a fuggire. Esorto vivamente il governo etiope a continuare a rispettare le proprie responsabilità nei confronti dei rifugiati ai sensi del diritto internazionale e a garantire la protezione e la sicurezza di tutti i rifugiati nel Paese. Per trovare sicurezza e mezzi di sussistenza di base, molti rifugiati eritrei stanno fuggendo dai campi sia all'interno del Tigrè che in altre regioni dell'Etiopia. Abbiamo incontrato alcuni rifugiati che sono riusciti a raggiungere Addis Abeba. È fondamentale che i rifugiati eritrei possano spostarsi in luoghi sicuri e ricevere protezione e assistenza ovunque possibile, anche al di fuori del Tigrè, visti gli eventi traumatici di cui riferiscono di essere stati testimoni o a cui sarebbero sopravvissuti. Rimaniamo impegnati a sostenere e a lavorare con il governo etiope in tal senso", afferma Grandi. (segue) (Com)