Etiopia: Grandi (Unhcr), garantire accesso umanitario sicuro nel Tigrè (3)

- Nel frattempo, il governo e il popolo del Sudan hanno generosamente accolto i quasi 50 mila rifugiati etiopi che hanno cercato sicurezza nel loro Paese dall'inizio del conflitto. "L'Unhcr e i suoi partner si sono uniti al governo per fornire assistenza salvavita alle persone che arrivano esauste, spesso in seguito a viaggi pericolosi per riuscire a raggiungere il confine. Chiedo alla comunità internazionale di incrementare il sostegno alla risposta umanitaria. I rifugiati etiopi in Sudan hanno espresso il desiderio di tornare a casa e ricostruire le loro vite, ma solo quando la loro sicurezza sarà garantita. L'Unhcr è pronta a dare pieno sostegno ai rifugiati nel momento in cui essi esprimono la decisione libera e consapevole di ritornare. Ogni ritorno deve essere sicuro, volontario e dignitoso e deve avvenire in linea con i principi consolidati sul rimpatrio volontario", conclude la dichiarazione. (Com)