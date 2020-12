© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo salvato vite, abbiamo protetto il Paese a differenza di quello che è accaduto dopo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa a Catania prima di partecipare all’udienza preliminare del processo Gregoretti. "Perché dopo di me ci sono stati i morti, gli annegati, i diritti negati. Arrivare in Italia è un diritto che richiede il rispetto di alcune regole", ha aggiunto. (Rin)