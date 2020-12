Milano: spaccio di droga, prese 8 persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I diversi acquirenti (soggetti tossicodipendenti e professionisti di vari settori) erano stati istruiti ad utilizzare espressioni quali "una birra", "voglio bere una cosa", "siamo in due/tre", o in altri casi "ci sei?" per manifestare la volontà di acquistare la cocaina. Per effettuare le consegne, i corrieri hanno utilizzato la bicicletta, un taxi, un'autovettura compendio di furto e, in talune occasioni, hanno raggiunto a piedi il luogo dell'appuntamento. L'indagine ha avuto inizio ai primi di maggio scorso, quando a Milano in viale Gran San Bernardo, la Sezione Investigativa del Commissariato Centro ha sorpreso in flagranza di reato uno dei corrieri mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente. A seguito di perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti ulteriori 24 involucri di cocaina già pronti per essere ceduti. Successivamente, il 26 giugno scorso, in via Boccaccio a Cologno Monzese (MI), è stata individuata un'autovettura Fiat 500 con a bordo cinque persone, tra cui uno dei soggetti pedinati. Dal controllo degli altri occupanti e dell'autovettura, precisamente all'interno dello zaino di proprietà di una delle donne, è stata rinvenuto e sequestrato dell'hashish, suddiviso in 8 tavolette, ciascuna riportante un adesivo con la dicitura "2020", per un peso complessivo di 2 kg circa. Inoltre, a seguito di una perquisizione personale a carico di uno dei soggetti sono stati rinvenuti e sequestrati 700 euro, ritenuta provento di attività illecita. Dai successivi accertamenti, è stato possibile individuare il fornitore dello stupefacente a favore dei soggetti controllati a bordo dell'autovettura, in un soggetto residente a Cologno Monzese, persona già indagata per reati inerenti agli stupefacenti. Durante tutta l'attività investigativa, durata oltre sei mesi in pieno periodo di emergenza sanitaria Covid-19, i poliziotti del Commissariato Centro hanno raccolto indizi di reità a carico degli indagati con il sequestro di oltre due chili di hashish e oltre 50 grammi di cocaina, stupefacente preconfezionato per la diffusione al dettaglio sul territorio milanese. Il leader S.R., cittadino albanese 34enne, con precisa strategia dettava i tempi dell'utilizzo dei suoi stessi "cavallini", ha protetto questa sorta di alternanza dei soggetti coinvolti nell'attività di spaccio garantendo ancora una volta l'anonimato suo e di tutto il sodalizio. (Com)