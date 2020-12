Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.VARIETalk organizzato da Alleanza Civica su “Salviamo la cultura” con, tra gli altri, Dominique Mayer, sovrintendente del Teatro alla Scala, Andrea Cancellato, presidente di Federculture, Andrèe Routh Shammah, direttore del teatro Franco Parenti, Claudio Trotta, promoter musicale di Barley ArtsDiretta streaming su alleanzacivica.eu (ore 10.00 – 12.30)Inaugurazione dell’Emergency Center, un pronto soccorso di 4mila mq, nato dalla collaborazione tra Techint e Humanitas pensato per rispondere anche alle malattie infettive.Humanitas Gavazzeni, via Europa, Bergamo (ore 11.30) diretta streaming su www.futuranetwork.net/humanitas/evento/presentazione_emercency_center/A Palazzo Bovara, il Circolo del Commercio di Confcommercio Milano, si tiene il primo giorno dell'edizione 2020 di “Happy Natale Happy Panettone”, la manifestazione organizzata da Confcommercio Milano - in collaborazione con Apci e MNComm e il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di Commercio – dedicata al dolce simbolo del Natale.Diretta streaming su confcommerciomilano.it (ore 15.00)Presidio organizzato da Milano Check Point in seguito al rifiuto dell'assessore Giulio Gallera di aiutare l'associazione che offre servizi gratuiti a cittadine e cittadini lombardi, quali test HIV e sifilide.Palazzo Lombardia, Piazza città di Lombardia (ore 15.00)Cerimonia di commemorazione delle vittime nel 51° anniversario della strage di Piazza Fontana. Intervengono il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il prefetto Renato Saccone, il viceministro dell'interno Matteo Mauri e il presidente del comitato dei familiari delle vittime, Carlo Arnoldi.Piazza Fontana (ore 16.30)La Città metropolitana di Milano e la Protezione Civile accendono le luci di un simbolico albero di Natale realizzato con i mezzi della Protezione Civile a formare l'albero, e un gruppodi volontari che lo illuminano reggendo delle torce. Sono presenti la vicesindaca metropolitana Arianna Censi, una rappresentanza delle organizzazioni di volontariato territoriali e una dei concessionari del Parco Idroscalo.Piazzale di Porta Maggiore del Parco Idroscalo (ore 16.45)Raduno delle associazioni antifasciste e degli anarchici davanti alla lapide dedicata a Giuseppe Pinelli in occasione del 51° anniversario della strage di Piazza Fontana.Piazza Fontana (ore 18.00) (Rem)