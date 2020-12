Roma: due arresti e una denuncia a Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono state arrestate e una denunciata a seguito dei controlli sul territorio svolti dai carabinieri di Ostia. In manette è finito un 30enne di origine georgiana che si trovava già ai domiciliari, a seguito di un mandato di arresto europeo per frode informatica e associazione a delinquere in Francia. L’uomo a novembre era stato ricoverato all’ospedale Grassi di Ostia e, approfittando della situazione, dopo alcuni giorni si è allontanato dal nosocomio, facendo perdere le proprie tracce. Rintracciato è stato ammanettato e portato alla casa circondariale di Frosinone. L’altro arresto ha riguardato un 43enne romano ad Acilia. L’uomo, condannato in via definitiva a seguito di una rapina commessa agli inizi dello scorso mese di aprile, si era reso irreperibile ma è stato rintracciato dai militari e ora si trova ai domiciliari. Infine, a Nuova Ostia, è stato denunciato un 20enne pregiudicato. Fermato, mentre percorreva a piedi via Marino Fasan, il ragazzo è stato perquisito e trovato in possesso di tre involucri termosaldati contenenti hashish. Lo spacciatore è stato denunciato e lo stupefacente, per circa 15 grammi, è stato sequestrato.(Rer)