Cultura: arriva la prima guida del Parco archeologico del Colosseo

- Il Parco archeologico del Colosseo e Lazio innova, nell'ambito di un protocollo di intesa in corso di stipula per la definizione di progetti condivisi in tema di accessibilità, presentano alla Maker faire Rome 2020 digital edition la prima guida tattile del Parco intitolata "Museo Palatino. Accarezzare la storia di Roma". Da venerdì 11 a domenica 13 dicembre 2020 la prima guida tattile del Parco sarà presentata in una vetrina virtuale della Maker faire Rome 2020. La guida ideata, promossa e curata dal Parco è stata realizzata da atipiche edizioni nel Fablab dello spazio attivo della Regione Lazio Loic Zagarolo. "La collaborazione del Parco con Lazio innova ha l'obiettivo di indirizzare l'uso delle tecnologie e dell'innovazione per il fine ultimo dell'inclusione e della piena accessibilità del patrimonio - commenta in una nota la direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo -. Non ci fermeremo alla guida tattile 'Museo Palatino. Accarezzare la storia di Roma', oggi presentata in occasione della Maker faire Rome 2020, ma proseguiremo su questa strada per ampliare la conoscenza del nostro patrimonio con prodotti accessibili a tutti e fortemente legati al tema del digital". (Rer)