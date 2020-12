Piazza Fontana: Mattarella, italiani non consentirono a terrorismo di disgregare le basi della società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano, in piazza Fontana, cinquantuno anni or sono, "fu sferrato un attacco feroce al popolo italiano, alla Repubblica, alla convivenza civile del Paese. Morirono persone inermi, le loro famiglie vennero gettate nel dolore, molti feriti portarono a lungo i segni di quel vile, sanguinario attentato". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio nell'anniversario della strage di Piazza Fontana. (segue) (Com)