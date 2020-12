Russia-Iran: Lavrov, continueremo a condurre operazioni bancarie in valuta nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia continuerà a cercare di condurre operazioni bancarie con l'Iran in valuta nazionale, escludendo il dollaro dalle transazioni. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. "Per quanto riguarda la valuta delle nostre transazioni, la nostra priorità - come quella dell'Iran - è la dedollarizzazione, la sospensione del dollaro, il cui ruolo nel sistema monetario internazionale è ampiamente abusato dagli Stati Uniti. Sempre più Paesi assumono questa posizione, rendendosi conto che la dipendenza dal dollaro può essere utilizzata in qualsiasi momento contro di loro, come nel caso dell'Iran”, ha detto Lavrov in un'intervista all’emittente radiotelevisiva iraniana “Nirt”. “L'uso delle valute nazionali è il nostro obiettivo non solo all'interno dell'Unione economica eurasiatica (Eaeu) e dei suoi partner. Ne discutiamo anche con altri colleghi dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, del Brics e in altri formati. Posso assicurarvi che continueremo a farlo in accordo con i nostri colleghi iraniani”, ha detto Lavrov, ribadendo che la valuta principale delle transazioni tra Russia e Iran è al momento il rublo russo. (Irt)