Libia: Namroush (Gna) minaccia ritiro da comitato militare Onu su cessate il fuoco

- Il ministro della Difesa del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Salah Al-Namroush, ha annunciato il suo rifiuto di qualsiasi accordo che include la presenza del generale Khalifa Haftar, sottolineando che con lui non sarebbe stato raggiunto alcun accordo politico futuro. Al-Namroush ha avvertito, secondo quanto riportano i media libici, che il Gna è pronto a ritirarsi dal comitato militare istituito dalle Nazioni Unite per monitorare il cessate il fuoco se le attuali violazioni dovessero continuare. Al-Namroush ha detto di avere dubbi sulla possibilità di tenere elezioni nel dicembre 2021, come recentemente concordato dal comitato di dialogo sotto gli auspici delle Nazioni Unite, escludendo che Haftar manterrà un ruolo in un futuro accordo politico. (Lit)