- Un Natale in ricordo di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni, ucciso lo scorso 6 settembre in una notte di violenza a Colleferro, comune alle porte di Roma. A ricordarlo un'iniziativa promossa dai ragazzi di "Casa Johnny & Mary", la struttura residenziale socio-riabilitativa per pazienti con disagio mentale con sede a Paliano, comune nel frusinate dove Willy era cresciuto ed ha ancora tanti amici. (segue) (Com)