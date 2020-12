Natale: a Paliano il ricordo di Willy Monteiro Duarte in un presepe artigianale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A largo Aldo Moro, dove campeggia il murales a lui dedicato dallo street artist toscano Ozmo, i ragazzi di Casa Johnny & Mary hanno realizzato un originale presepe artigianale con sagome di legno, con la particolarità di un Gesù nero. Una scelta, quest'ultima, dettata da un duplice significato, come spiega il direttore della struttura, Enzo Prisco: "Volevamo rimarcare la diversità che quotidianamente i ragazzi di Casa Jonny & Mary incontrano e per questo non c'era luogo migliore per installare il presepe del luogo simbolo, nel comune di Paliano, dove viene ricordato Willy, un ragazzo che incarna la diversità di un modo di vivere basato sulla solidarietà e non sulla violenza". (segue) (Com)