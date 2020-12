Natale: a Paliano il ricordo di Willy Monteiro Duarte in un presepe artigianale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scelta sostenuta fortemente dall'amministrazione comunale. "Abbiamo accolto subito con grande piacere la volontà di "Casa Johnny & Mary" di installare un presepe nelle strade del nostro paese - afferma il vicesindaco e assessore alla Cultura Valentina Adiutori -. Ancora più soddisfacente è stata la visione di quest'opera dai tratti particolari quanto inconsueti. Profondo il messaggio inoltre di questo presepe: non uniformarsi alla massa, nel modo di pensare, di agire, di apparire. È solo nella diversità che si può comprendere l'altro. A volte essere diversi non è una scelta, ma solo frutto di pregiudizi frutto dell'ignoranza. E questi ragazzi ce lo dimostrano". (segue) (Com)