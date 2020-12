Brexit: fonti stampa, Ue sollecita Stati membri ad astenersi da accordi commerciali con Londra dopo il 1 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha esortato gli Stati membri adi astenersi dallo stipulare accordi commerciali individuali post-Brexit con il Regno Unito dopo il 1 gennaio nel tentativo di fare pressione su Londra per proseguire i colloqui nel caso in cui non verrà raggiunto alcun accordo entro quella data. Lo riporta oggi il “Financial Times”, citando fonti diplomatiche. “Tutti capiscono che non vi è alcuna garanzia che i britannici torneranno al tavolo”, ha riferito una delle fonti citata dal quotidiano statunitense, secondo cui le speranze di Bruxelles di raggiungere un accordo stanno “svanendo”. All'inizio di questa settimana il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che esiste una "forte possibilità" che il periodo di transizione della Brexit si concluda il 31 dicembre senza che sia stato raggiunto un accordo. Se l'Ue e il Regno Unito non riusciranno a negoziare i termini delle loro relazioni commerciali post-Brexit entro la fine del periodo di transizione, che scade il prossimo 31 dicembre, dovranno commerciare secondo le regole standard dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) a partire dal 1 gennaio. (Nys)