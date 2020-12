Brasile: Hrw lancia allarme per rischio educativo per bambini con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un recente decreto del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, minaccia di limitare il diritto dei bambini con disabilità a godere di un'istruzione di qualità e inclusiva. E' quanto sostenuto in un documento diffuso oggi dalla Organizzazione non governativa (Ong) di tutela dei diritti umani, Human Rights Watch, sostenendo che la nuova politica nazionale adottata dal governo incoraggia la segregazione scolastica. L'Ong ha per questo presentato un esposto presso la Corte suprema del Brasile. In particolare, secondo quanto riferito da Hrw "Il decreto 10.502/2020 adottato il 30 settembre che istituisce una politica nazionale di educazione speciale sembra volto a promuovere l'istituzione di un sistema separato di scuole speciali dal momento che consente alle autorità di indirizzare i bambini con disabilità verso scuole speciali se i bambini vengono etichettati come non in grado di "trarre vantaggio dal loro sviluppo quando sono inclusi in scuole inclusive regolari e necessitano di supporti multipli e continui". "Tale misura mina alle fondamenta leggi e politiche esistenti che garantiscono che le persone con disabilità l'accesso nel sistema educativo principale del Brasile", si legge nel documento. (segue) (Nys)