Business news: Cina impone ulteriori dazi alle importazioni di vino australiano

- La Cina ha imposto temporaneamente nuove tariffe in aggiunta ai dazi anti-dumping a carico delle importazioni di vino dall'Australia a partire dall'11 dicembre. Lo ha annunciato il ministero del Commercio cinese. Secondo la nota, gli importatori australiani interessati dal provvedimento dovranno pagare depositi all'autorità doganale cinese. La Cina il mese scorso ha iniziato a imporre dazi antidumping dal 107,1 al 212,1 per cento sul vino importato dall'Australia. I depositi, del 6,3 per cento, andranno a sommarsi ai dazi che gravano sul vino del più grande produttore quotato al mondo, l'Australia's Treasury Wine Estates, così come su Casella Wines e Swan Vintage. A Pernod Ricard sarà applicato un tasso del 6,4 per cento. I produttori di vino australiani avevano già assunto iniziative commerciali tese a deviare le spedizioni di vino dalla Cina, ha spiegato l'amministratore delegato di Australian Grape and Wine Tony Battaglene. (Cip)