Business news: India-Australia, in corso discussioni su accordo commerciale di libero scambio

- India e Australia stanno discutendo un accordo commerciale di libero scambio. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri di Nuova Delhi, Subrahmanyam Jaishankar, in un’intervista all’istituto di ricerca australiano “Lowy Institute”. Dichiarazioni che fanno seguito alla decisione dell’India di non aderire al Partenariato regionale economico comprensivo (Rcep), accordo firmato lo scorso novembre dalla Cina assieme ai dieci Paesi membri dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), al Giappone, alla Corea del Sud, all’Australia e alla Nuova Zelanda. “Ci sono colloqui su un accordo di libero scambio perché, come sapete, noi non abbiamo aderito al Rcep”, ha affermato Jaishankar. L’eventuale accordo consoliderebbe i rapporti sempre più stretti tra Nuova Delhi e Canberra, che il mese scorso hanno partecipato assieme a Stati Uniti e Giappone alla più importante esercitazione navale congiunta da dieci anni a questa parte. (Inn)