Americhe: vertice Alleanza Pacifico, focus su mercato digitale regionale e sviluppo sostenibile

- L'economia digitale, la parità di genere e l'agenda della lotta al cambiamento climatico oltre alle sfide poste dalla pandemia del Covid-19 sono stati i principali punti al centro del summit dell'Alleanza del Pacifico tenuto oggi a Santiago del Cile. Lo ha reso noto il presidente Sebastian Pinera in una conferenza tenuta al termine del ciclo di riunioni del vertice insieme al suo omologo della Colombia, Ivan Duque, unico capo di Stato presente in persona. I presidenti degli altri due paesi che formano il blocco regionale del Pacifico, Manuel Lopez Obrador per il Messico, e Francisco Sagasti per il Perù, hanno invece partecipato in modalità virtuale. "Oggi abbiamo raggiunto accordi importanti in merito alla creazione di un mercato digitale regionale, in materia di parità di diritti tra uomini e donne, e in materia di abolizione dell'utilizzo di plastica monouso", ha detto Pinera. Secondo il presidente cileno "così come il vaccino rappresenta una soluzione contro il virus, solo la ripresa dell'economia e della capacità di creare occupazione ci permetterà trovare una soluzione definitiva ai problemi sociali". (segue) (Bua)