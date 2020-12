Usa: vaccino anti-Covid, per Azar arriverà l'autorizzazione d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Alex Azar, Alex Azar, ha detto che la Food and Drug Administration procederà con un'autorizzazione d'emergenza per l'uso del vaccino anti Covid-19 di Pfizer. "La Fda ha informato la Pfizer che intende procedere verso un'autorizzazione per il suo vaccino", ha detto Azar in un'intervista con l'emittente "Abc", aggiungendo che si aspetta che l'autorizzazione venga concessa "nei prossimi due giorni". La Fda ha detto che sta lavorando rapidamente per rilasciare l'autorizzazione, con i primi americani che saranno immunizzati già da lunedì o martedì. L'agenzia "ha anche notificato i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie e l'operazione Warp Speed, in modo che possano eseguire i loro piani per la distribuzione tempestiva del vaccino", ha detto in una dichiarazione. (Nys)