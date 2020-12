Usa: AstraZeneca annuncia collaborazione con il vaccino russo Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiale russa del gigante farmaceutico AstraZeneca ha dichiarato che utilizzerà parte del vaccino russo Sputnik V, fatto in casa, per ulteriori test clinici, un segno importante di riconoscimento per una impresa medica che è stata vista con scetticismo dall'Occidente. La Russia è stata uno dei primi paesi ad annunciare lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus, che ha chiamato Sputnik V come il satellite dell'era sovietica. Mentre il vaccino statunitense deve ancora completare la sua terza e ultima fase di test che coinvolge circa 40 mila volontari, i suoi sviluppatori hanno detto che i risultati dei test provvisori hanno mostrato un'efficacia del 95 per cento. "Oggi annunciamo un programma di sperimentazione clinica per valutare la sicurezza e l'immunogenicità di una combinazione di AZD1222, sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford, e Sputnik V, sviluppato dall'istituto di ricerca russo Gamaleya Research Institute", ha dichiarato AstraZeneca in una dichiarazione pubblicata sul suo sito web in inglese e in russo venerdì. Mentre lo Sputnik V jab utilizza vettori adenovirus umani, AZD1222 si basa sull'adenovirus degli scimpanzé. Entrambi sono somministrati in due dosi.(Nys)